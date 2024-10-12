” رابط مباشر وفعااال “.. خطوات التسجيل في البطاقة التموينية 2024 في العراق وإضافة المواليد للجدد بالتفاصيل !!

يعد التسجيل في البطاقة التموينية في العراق أحد أهم الخدمات الحكومية التي تتيح للمواطنين الحصول على السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة أو مجانية، نظرًا لأهمية هذه الخدمة، يبحث العديد من المواطنين في مختلف المحافظات عن طرق التسجيل الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد، وفي هذا المقال سنستعرض خطوات التسجيل، الشروط المطلوبة، وكيفية إضافة المواليد الجدد.

خطوات التسجيل في البطاقة التموينية بالعراق 2024

يمكن للمواطنين التسجيل في البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر منصة أور الحكومية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أور التي توفرها الحكومة العراقية لتسهيل التسجيل في الخدمات المختلفة.

إذا كنت تمتلك حسابًا مسبقًا على منصة أور، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

إذا كنت تمتلك حسابًا مسبقًا على منصة أور، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية. في حال كنت مستخدمًا جديدًا، ستحتاج إلى إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خدمة التسجيل في البطاقة التموينية ضمن قائمة الخدمات المتاحة.

بعد تسجيل الدخول، ابحث عن خدمة التسجيل في البطاقة التموينية ضمن قائمة الخدمات المتاحة. قم بإرفاق جميع الوثائق اللازمة، مثل الوثائق الثبوتية الخاصة بك وبأفراد أسرتك (بطاقات الهوية، شهادات الميلاد، وغيرها).

تأكد من صحة جميع المعلومات التي قمت بإدخالها قبل إرسال الطلب.

بعد التحقق من البيانات، اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط إصدار البطاقة التموينية بالعراق

لإصدار البطاقة التموينية والاستفادة من السلع المدعومة، يجب على المواطنين الالتزام ببعض الشروط المهمة التي حددتها الحكومة العراقية، وهي: