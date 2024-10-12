” اضبطها الآن” .. تحديث تردد قناة كراميش الجديد 2024 للأطفال على نايل سات !!

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي، حيث انطلقت القناة في عام 2009، وتهدف إلى تقديم محتوى تربوي وتعليمي من خلال الأناشيد والبرامج الترفيهية التي تجمع بين التسلية والقيم الأخلاقية، حيث تتميز القناة بتنوع برامجها التي تناسب مختلف الفئات العمرية للأطفال، مما جعلها تحتل مكانة مميزة في قلوب الصغار والأسر على حد سواء، لذلك نسلط الضوء على توضيح تردد قناة كراميش الجديد على نايل سات

تردد قناة كراميش للأطفال

تتمير قناة كراميش للأطفال بتقديم محتوى مميز وهو ما يجعلها تحظى بعدد كبير من المشاهدات في جميع الدول العربية، ومن أبرز ما يميزها ما يلي:

تقدم القناة برامج تعليمية تربوية تهدف إلى تعليم الأطفال المبادئ الأساسية، مثل الصدق والأمانة، بطريقة ممتعة ومسلية.

تعتبر الأناشيد من أبرز ما يميز قناة كراميش، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التي تحمل رسائل إيجابية وتعليمية موجهة للأطفال.

تقدم برامج ترفيهية وتربوية تناسب مختلف الفئات العمرية، مما يجذب الأطفال من مختلف الأعمار.

تتميز قناة كراميش بجودة بث عالية تتيح للأطفال الاستمتاع بمشاهدة البرامج بدون انقطاع أو تشويش.

ضبط تردد قناة كراميش الجديد 2024

لمواكبة التطور التكنولوجي وتحسين جودة البث، قامت قناة كراميش بتحديث تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة لضمان وصول بثها إلى أكبر عدد من المشاهدين بجودة عالية، حيث يمكن استقبال القناة بسهولة عبر أجهزة الاستقبال بعد ضبط التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11643

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كما جاء التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي: