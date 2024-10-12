قدم الآن.. رابط التسجيل فى قرعة الحج الجزائر عبر البوابة الجزائرية للحج 2025 والشروط المطلوبة

زاد البحث مؤخرًا عن رابط التسجيل فى قرعة الحج الجزائر 2025، بين المواطنين الجزائريين الراغبين في معرفة الرابط الرسمي لإتمام عملية التسجيل، تعتبر هذه الفرصة مميزة لأداء فريضة الحج هذا العام، حيث يتقدم الآلاف من المواطنين للحصول عليها، يفتح باب التقديم سنويًا، وللحصول على مزيد من التفاصيل، تابعوا معنا في الفقرات القادمة.

شروط القبول في قرعة الحج الجزائر

وضعت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لقبولهم في قرعة الحج الجزائرية، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يتعين أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.

يجب أن يقيم بشكل دائم في الجزائر.

كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

من الضروري أن يكون المتقدم قادرًا بدنيًا ونفسيًا على أداء مناسك الحج.

يجب دفع كافة الرسوم المقررة بشكل كامل.

كما يتعين على المتقدم الحصول على شهادة صحية تؤكد خلوه من أي أمراض مزمنة أو معدية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول.

تعطى الأولوية لكبار السن وللذين لم تتح لهم الفرصة لأداء مناسك الحج سابقًا.

رابط التسجيل فى قرعة الحج الجزائر 2025

في مقالنا اليوم، نقدم لكم رابط التسجيل في قرعة الحج الجزائر 2025، وذلك لتسهيل تقديمكم للحصول على فرصة أداء فريضة الحج، يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل: