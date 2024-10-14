طريقة تشغيل الواتس على جهازين برقم واحد للأيفون وأندرويد وعلى الكمبيوتر

يرغب الكثيرون في معرفة طريقة تشغيل الواتساب على جهازين برقم واحد سواء للاندرويد أو الآيفون أو حتى على الكبيوتر، وقد أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” التي تملك تطبيق واتساب، عن إضافة ميزة السماح بتشغيل التطبيق بنفس الرقم على أربعة أجهزة مختلفة في آن واحد، وهذه ميزة لم تكن متاحة سابقا على الهواتف المحمولة، إذ كانت مقتصرة على استخدام جهاز موبايل واحد وجهاز كمبيوتر مكتبي فقط.

طريقة تشغيل الواتس على جهازين برقم واحد

لتشغيل تطبيق واتس آب نفسه على عدة هواتف محمولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحقق من أن كلا الجهازين يحتويان على أحدث إصدار من تطبيق واتس آب.

تشغيل الجهاز الرئيسي واضغط على أيقونة الإعدادات إذا كان لديك أيفون.

اضغط على قائمة المزيد إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد.

ستجد خيار الأجهزة المتصلة ثم اضغط على أيقونة ربط جهاز.

افتح تطبيق الواتس آب على الجهاز الآخر واضغط على زر الربط كجهاز مرافق.

سيظهر رمز الاستجابة السريعة (QR code).

وجه الهاتف الأساسي نحو الهاتف الثاني لقراءة رمز الاستجابة السريعة (QR code).

بعد ذلك ستتم عملية الربط بين الجهازين.

تشغيل واتس اب على الكمبيوتر

يمكنك أيضا استخدام واتس أب على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك عبر موقع واتس أب ويب باتباع الخطوات التالية: