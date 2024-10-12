تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات 2024 خطوات تنزيل القناة ومحتواها التعليمي المميز للأطفال “شغلها 24 ساعة”

قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أبرز القنوات المفضلة للأطفال، حيث تعمل على تعليمهم وترفيههم وتنمية مهاراتهم، لذا يسعى الآباء والأمهات لمعرفة التردد الجديد للقناة لاستقبالها عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، تقدم قناة طيور الجنة محتوى متميز للأطفال مع التركيز على جودة الصوت والصورة سواء في المحتوى التعليمي أو الترفيهي، تستخدم هذه القناة تقنيات عالية الجودة لاستقبال الإشارة عبر قمر عرب سات لذلك سنوضح تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات، كما سنقوم بشرح خطوات تحميل قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال، ونتحدث عن أهمية القناة والمحتوى الذي تقدمه.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية على النايل سات

للمهتمين بمعرفة تردد قناة طيور الجنة بعد التحديثات الأخيرة، فإن الترددات هي كما يلي:

التردد: 11259.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة الفضائية على عرب سات

نقدم للأمهات والآباء تردد قناة طيور الجنة على عرب سات وهو كالتالي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

يمكن للآباء إضافة قناة طيور الجنة عبر قائمة القنوات في جهاز الاستقبال، من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات.

حدد مربع الإعداد اليدوي للقنوات.

اضغط على القمر الصناعي.

أضف التردد ومعدل التشفير واتجاه الاستقطاب ومعامل تصحيح الأخطاء.

انقر على أيقونة البحث لتحديد القناة.

يتم عرض أيقونة التنزيل قم بالضغط عليها.

أهمية قناة طيور الجنة للأطفال