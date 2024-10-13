اختيار الفائز في مسابقة الحلم 2024 وخطوات سحب الجائزة مع مصطفي الاغا mbc

تعد مسابقة الحلم 2024 واحدة من أبرز المسابقات العالمية التي تتطلب إرسال رسائل نصية والانتظار للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة، يتمتع هذا البرنامج بشعبية واسعة بسبب قيم الجوائز التي يقدمها، مما يجعله من أهم برامج المسابقات في العالم العربي، إليكم تفاصيل حول كيفية اختيار الفائزين في مسابقة الحلم وطرق استلام الشيك بالإضافة إلى كيفية الاشتراك والفوز.

خطوات اختيار الفائز في مسابقة الحلم 2024

تعتمد عملية اختيار الفائز في مسابقة الحلم على نظام السحب العشوائي الذي يضمن فرصا متساوية لجميع المشاركين، بعد إرسال المتسابقين للرسائل النصية إلى الأرقام المخصصة للمسابقة في بلدانهم، يتم تجميع هذه الرسائل وإدخالها في نظام السحب العشوائي لتحديد الفائز، ويتم إجراء السحب وفقًا للخطوات التالية:

الاشتراك: يلزم للمشاركة إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” عبر رسالة نصية إلى الرقم المخصص للدولة التي ينتمي إليها المتسابق.

السحب العشوائي: يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي من بين الملايين من الرسائل المُرسلة.

التفعيل من خلال التطبيق: بإمكان المشتركين تعزيز فرصهم من خلال تفعيل مشاركتهم عبر تطبيق مسابقة الحلم قبل منتصف الليل في يوم السحب.

كيفية استلام شيك مسابقة الحلم

عندما يفوز المتسابق بجائزة مسابقة الحلم يقوم فريق البرنامج بالاتصال به عبر الهاتف لإخباره بفوزه وتحديد موعد لاستلام الجائزة، فيما يلي الخطوات التفصيلية لاستلام الشيك:

بعد إعلان النتيجة يتلقى المشترك مكالمة رسمية من فريق مسابقة الحلم لتحديد موعد للمقابلة.

يجب على الفائز إعداد المستندات الضرورية التي تثبت هويته.

تحديد الموعد وتسليم الوثائق يتم استلام الشيك خلال فترة تتراوح بين 90 إلى 180 يوما كحد أقصى.

بعد استلام الشيك يمكن للفائز استلام الجائزة في الوقت المحدد.

طرق المشاركة في مسابقة الحلم

تتيح المشاركة في مسابقة الحلم للمتسابقين إمكانية الفوز بجائزة المليون دولار، التي تعتبر الجائزة الأولى حيث يمكن التسجيل عبر الوسائل التالية:

إرسال رسالة تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى رقم الاشتراك المحدد، ثم قم بالإجابة على الأسئلة الخاصة بالمسابقة التي ترسل إليك عبر الرسائل.

أرسل كلمة “انضم” للحصول على رابط المسابقة ثم افتح الرابط للإجابة على الأسئلة.

الاتصال الهاتفي يتطلب أرقاما معينة لكل دولة، تتيح من خلالها إجراء المكالمات والمشاركة في الإجابة عن الأسئلة.

متى إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم الكبري؟