رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 والشروط المطلوبة عبر mof.gov.iq

هناك بحث مكثف عن رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، إذ تكثر الأسئلة من المواطنين حول رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024 وما إذا كانت هناك زيادة جديدة تشمل جميع المتقاعدين، حيث تقوم الحكومة كل عام بإجراء زيادة جديدة للمتقاعدين لتحسين ظروفهم الاجتماعية ولتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم العربي، ونقدم لكم التفاصيل الكاملة عن رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024 من خلال متابعة هذا المقال.

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

أضافت وزارة المالية رابطا رسميا يتيح لجميع المتقاعدين الاستفادة منه للاستعلام عن رواتبهم التقاعدية، لم يتم اعتماد أي زيادات جديدة في الفترة الحالية وقد تم الإعلان سابقا عن زيادة بنسبة 15%، إليكم تفاصيل الرواتب مع أحدث الزيادات التي تم تطبيقها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.

اكتب رمز التحقق.

حدد رواتب المتقاعدين.

كتابة جميع المعلومات بشكل صحيح.

اضغط على كلمة بحث.

تقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد مع الزيادة المقررة سابقا.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق 2024

للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق يجب الاطلاع على الشروط الخاصة بالمتقاعدين، وهي تكون كما يلي: