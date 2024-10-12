أسواق الذهب العراقي.. كيف تتفاعل بغداد وأربيل مع تقلبات الأسعار ؟

أسعار الذهب في العراق تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمنا للاستثمار والحماية من تقلبات الاقتصاد، في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في العراق تغيرات ملحوظة تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الجمعة المبكرة، حيث تدعم هذا الارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل، في المعاملات الفورية، صعد سعر الذهب بنسبة 0.6% ليصل إلى 2644.16 دولارًا للأونصة، رغم انخفاضه بنحو 0.3% خلال الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتصل إلى 2661.40 دولارًا للأونصة.

أسواق الذهب العراقي اليوم

تشير أخر الاحصائيات إلى ارتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد مع انخفاضها في أربيل، إليك تفاصيل أسعار الذهب كما وردت اليوم السبت 12 أكتوبر 2024:

في العاصمة بغداد:

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 (الذهب الخليجي والتركي والأوروبي): 564 ألف دينار.

سعر شراء المثقال الواحد عيار 21 (الذهب الخليجي والتركي والأوروبي): 560 ألف دينار.

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 (الذهب العراقي): 534 ألف دينار.

سعر شراء المثقال الواحد عيار 21 (الذهب العراقي): 630 ألف دينار..

في أسواق المحلات:

سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21: يتراوح بين 565 ألف دينار و575 ألف دينار.

سعر بيع مثقال الذهب العراقي: يتراوح بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار.

في أربيل (عاصمة إقليم كوردستان):

سعر بيع الذهب عيار 24: 663 ألف دينار.

سعر بيع الذهب عيار 22: 608 ألف دينار.

سعر بيع الذهب عيار 21: 580 ألف دينار.

سعر بيع الذهب عيار 18: 497 ألف دينار.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب في العراق

في ظل الارتفاعات العالمية المتوقعة لأسعار الذهب، قد يستمر السوق العراقي في مواجهة تقلبات في الأسعار، خاصة إذا استمر تراجع الدينار أو إذا زادت الضغوط التضخمية. من المهم أن يواصل المستثمرون متابعة الأخبار والبيانات الاقتصادية المحلية والدولية التي قد تؤثر على أسعار الذهب.

بصفة عامة، يبقى الذهب استثمارًا مهمًا في العراق، ومع رغبة الكثير في الحفاظ على الثروة وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة، من المرجح أن يظل الطلب على الذهب قويًا.