تحت الأضواء.. حالة أيمن حسين وتأثيرها على منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026

في مؤتمر صحفي عُقد بعد مباراة المنتخب العراقي الذي حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الفلسطيني بهدفٍ دون رد، أعرب المدرب خيسوس كاساس عن سعادته بأداء الفريق، أكد كاساس أن الفوز يمثل خطوة هامة في مسيرة الفريق نحو التأهل لكأس العالم 2026، أشار إلى أن المنافسة في التصفيات تزداد صعوبة، مما يجعل كل نقطة تُحرز قيمة كبيرة، أضاف أن هذه الإنجازات تجعله يشعر بالفخر، حيث لم يتمكن أي منتخب آسيوي آخر من تحقيقها باستثناء المنتخب الياباني، في النهاية، أعرب خيسوس كاساس عن أمله في مواصلة النجاح وتعزيز الروح الجماعية التي يتمتع بها الفريق، مما يجعلهم يقتربون أكثر من حلم التأهل إلى كأس العالم.

حالة لاعبين المنتخب العراقي وحالة أيمن حسين

في حديثه عن حالة اللاعبين، أوضح مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس أن تجهيز اللاعبين قبل المباراة كان هدفاً رئيسياً لضمان تقديم أفضل ما لديهم، ومع ذلك، أشار إلى أن بعض اللاعبين قد لا يكونون في أفضل حالاتهم البدنية أو النفسية في بعض الأحيان، وهو ما قد يؤثر على أدائهم في الملعب.

كما تطرق كاساس إلى حالة اللاعب أيمن حسين الذي غاب عن المؤتمر الصحفي بعد تعرضه لوعكة صحية عقب نهاية المباراة، أكد المدرب أن الإصابة ليست خطيرة، وأن الجهاز الطبي للمنتخب سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحضيره بشكل جيد للمباراة القادمة، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير لغيابه المحتمل.

موقف منتخب العراق من التصفيات

المنتخب العراقي لكرة القدم تمكن من تحقيق نتائج جيدة في تصفيات كأس العالم 2026. حتى الآن، لعب الفريق ثلاث مباريات في المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية وحقق 7 نقاط، في آخر مباراة، فاز العراق على فلسطين بنتيجة 1-0، وسجل الهدف المهاجم أيمن حسين، قبل ذلك، حصل العراق على فوز آخر أمام سلطنة عمان، وتعادل في مباراة أخرى.

يستمر المنتخب العراقي في التنافس من أجل التأهل إلى النهائيات، وتأمل الجماهير أن يحقق الفريق المزيد من النجاحات في المباريات القادمة .