لمصلحة الجزائريين!!.. الحكومة الجزائرية تصدر قانون جديد لضبط أسعار أسواق الجزائر 2024.. رسميا!

الحكومة الجزائرية في الفترة الحالية تعمل على بعض القرارات المهمة للغاية، وذلك بهدف ضبط أسعار أسواق الجزائر 2024 لجميع السلع والمنتجات، حيث قامت وزارة التجارة الجزائرية بالتعاون مع باقي القطاعات الوزارية وذلك لحل هذه الازمة وتنظيم الأسواق، فلم يوجد في 1541 بلدية سوى 865 سوقًا جوهريًا فقط، وتسعى الحكومة الجزائرية لاعاده استغلال 600 سوق في جميع بلديات دولة الجزائر، وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل التي تخص هذا القرار.

ضبط أسعار أسواق الجزائر 2024

الهدف من ذلك القرار تشجيع الاستثمار وإعادة إدماج الأسواق الغير شرعية، حيث قد بلغ عددها حوالي 1113 سوق وهذه الاسواق غير مرخصة، ولم يكن هذا هو القرار الوحيد بل قامت الحكومة الجزائرية أيضا برقمنة 13 منتج من أهم وأكثر المنتجات استهلاكا في دولة الجزائر، والتي من ضمنها السكر والقهوة والزيت وحليب الأطفال وغيرها من المنتجات الأخرى الأساسية، ومن المعروف أن جميع هذه القرارات تأتي في مصلحة المواطن.

قانون ضبط الأسعار في الجزائر 2024

قد قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتحذير بشكل قاطع جميع الأشخاص الذين يختلقون الندرة في الأسواق ويختلقون أمر أنه لا يوجد بعض المنتجات في الأسواق مهما كانت أسباب هذا الاختلاق، وقد تم صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار في 28 ديسمبر 2021، وقد تصل مدة السجن الخاصه بها هذه العقوبة إلى 30 عاما، وسوف يتم إصدار العديد من القرارات الأخرى التي تمنع نهائيا المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الجزائرية، والتي ستؤدي إلى عقوبة تصل إلى الحبس المؤبد.