“الطبيعة على أصولها” ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على القمر الصناعي بجودة عالية

يبحث محبي مشاهدة الطبيعة، ورؤية الحيوانات والغابات والأسماك، وغير ذلك من المحتوى البرامج المميزة، ناهيك عن الظواهر الطبيعية، وغير ذلك تكون على قناة واحدة وهي ناشيونال جيوغرافيك 2024، فضلاً عن المحتوى التثقيفي التي تجسد الطبيعة على أصولها، وغيرها من الأسرار والمغامرات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

لكي تُتابع الطبيعة ورؤية الحيوانات، وما يتم في الغابات والبحار، وغيرها من المحتوى الأخر المميز التي يتم إذاعته على مدار اليوم، بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي ناشيونال جيوغرافيك النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11411.

معامل الترميز ناشيونال جيوغرافيك 27500.

استقطاب القناة أفقي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ناشيونال جيوغرافيك أطفال ⅚.

استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

أما عن المعلومات الخاصة باستقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد، لكي تُشاهد كل ما هو طبيعي في عالم الحيوانات والطيور، وفقًا للأتي:-

استقبل القمر الصناعي العرب سات.

ترددها الجديد للقناة 11804.

استقطاب القناة لناشيونال جيوغرافيك أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل التصحيح الخطأ لقناة ناشيونال جيوغرافيك ¾.

برامج ناشيونال جيوغرافيك 2024

أما عن البرامج التي تقوم بإذاعتها قناة ناشيوال جيوغرافيك على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، ومن بينها التالي:-

برنامج الحياة البرية.

هياكل عملاقة.

سمكة التونة العنيدة.

سوبر كارز.

المنقبون عن الذهب.

منازل غريبة.

خطوات تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك، كما يأتي:-