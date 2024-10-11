وزارة المالية العراقية توضح حقيقة رفع سن التقاعد في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الرواتب

تعمل الحكومة العراقية على إجراء تعديلات جوهرية في نظام التقاعد لعام 2024 بهدف تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للموظفين. ومن بين التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد لزيادة الاستفادة من خبرات الموظفين القدامى، مما يساعد على استقرارهم الاجتماعي والمهني لفترة أطول. هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الموظفين في العراق.

هل تم رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا

من المتوقع أن يتم قريبا الإعلان عن قرار رسمي برفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما لجميع العاملين في القطاع الحكومي وقد تمت مناقشة هذا التعديل في مجلس النواب، ومن المقرر أن يشمل التعديل بعض الوظائف التي سوف تشهد رفع سن التقاعد إلى 65 عاما وهذا القرار يعكس رؤية الحكومة في دعم الموظفين وتمديد فترة عملهم، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة. وفي المقابل، سيكون هناك تغيير في نظام التقاعد المبكر، حيث سيخفض سن التقاعد المبكر إلى 45 بدلًا من 50 عامًا.

التقاعد المبكر: فروق بين القطاعات

التقاعد المبكر يختلف من قطاع لآخر، حيث يمكن لبعض الموظفين التقاعد بعد خدمة تصل إلى 15 عامًا إذا بلغوا سن الخمسين. في حين أن بعض الوظائف تتطلب 25 عامًا من الخدمة ليتمكن الموظف من التقاعد بغض النظر عن العمر. ومن الوظائف التي سيتم تخفيض سن التقاعد فيها إلى 45 عامًا، هناك وظائف حساسة تحتاج إلى تجديد الدماء بشكل دوري.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونيا

قدمت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونيا عبر موقع وزارة المالية. يمكن للموظفين المتقاعدين الوصول إلى هذه الخدمة بسهولة من خلال