فرصتك وصلت .. التسجيل في مباراة القوات المساعدة 2025 المغرب ” هتكون رتبة في الشرطة العسكرية “

تم الإعلان من قبل قوات المساعدة عن أن تم فتح باب التسجيل للالتحاق بمباراة القوات الخاصة بالمساعدة للعام التدريبي الجاري والقادم، وتم التوضيح بأن تلك المباراة تكون خاصة بالانضمام إلى صفوف ضباط الصف والمخازن، كما أن أعلنت القوات المسلحة عن أن يستطيع جميع الأفراد المهتمين بتلك الفرصة التقديم من خلال الخطوات الإلكترونية التي قامت بالإعلان عنها والتي يستطيع الأشخاص من خلالها الإنضمام إلى المجال العسكري.

موعد التسجيل في مباراة القوات المساعدة 2025

تم الإعلان بأن سوف يتم بدء عملية التقديم في مباراة القوات الخاصة بالمساعدة من يوم 14 من شهر نوفمبر القادم حتى يوم 9 من شهر ديسمبر من عام 2024، وتم الإعلان عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة حيث يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية المغربية ويكون أعزب، كما أن يجب أن يتراوح عمره من بين 18 عام حتى 24 عام، وأن يكون حاصل على شهادة البكالوريا أو دبلوم تقني، ويجب أن يكون المتقدم يتمتع بنظر قوي وليس ضعيف لأن النظر الضعيف قد يعوق عملية التسجيل بنجاح في تلك المباراة.

التسجيل في مباراة القوات المساعدة 2025

يمكنكم التسجيل في مباراة القوات المساعدة من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك التسجيل يكون إلكترونيا لتسهيل الأمر عليكم:

حيث يجب عليكم الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل في مباراة القوات المساعدة وإنشاء حساب على ذلك الرابط. يجب عليكم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من دقتها وإرسال المستندات المطلوبة. عليكم بعد ذلك إرسال طلب التسجيل وسوف يتم إرسال رسالة لكم بالتأكيد على البريد الالكتروني الخاص بكم.

إجراءات ما بعد عملية التسجيل في المباراة 2025

هناك الكثير من الإجراءات التي يجب عليهم تنفيذها بعد عملية التسجيل في المباراة وتتمثل تلك الإجراءات في الآتي: