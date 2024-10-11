منحة المرأة الماكثة في البيت: تغيير في شروط المنحة+ رابط ووثائق التسجيل للحصول عليها

كشفت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت، التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من المتقدمات في إطار توفير الدعم المادي الملائم لهم، ناهيك عن أن هذه المنحة يمكن التسجيل فيها إلكترونيًا عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، وفقصا لمجموعة من الإجراءات نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط القبول في منحة المرأة الماكثة في البيت؟

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين والراغبين بالتقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت، لكي تتمكن من الحصول على الدعم المادي المقدم لها، وذلك بإتباع الأتي:-

يجب أن تكون المرأة جزائرية الجنسية ومقيمة في دولة الجزائر بشكل دائم.

كذلك يجب ألا تكون موظفة أو على رأس العمل أو حتى مؤمن عليها.

يجب ألا يكون لديها من يعولها حتى يحق لها التقديم على المنحة.

أن تكون حاصلة على مؤهل عالي يؤهلها للقبول في المنحة.

عدم تقديمها إلى أي منح أو برامج مادية أخرى من قبل الحكومة الجزائرية.

أن تقوم بتقديم كافة المستندات المتمثلة في “صورة الهوية للمرأة، 2 صورة شخصية، شهادة عائلة، شهادة ميلاد، شهادة المؤهل الدراسي”.

رابط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت

وأطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل موقعها الرسمي لسهولة التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت التي تستقطب العديد من السيدات الذين ليس لديهن دخل وهم في حاجة إلى مثل هذا الدعم المادي التي يتم توفيره لهم، ناهيك عن أن التسجيل يكون بملء الاستمارة وإرفاق المستندات المطلوبة.