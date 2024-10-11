تحذير عاجل من “المرور العامة” لسائقي الدراجات النارية من 3 مخالفات

حذرت مديرية المرور العامة في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر 2024، جميع سائقي الدراجات النارية، حول الالتزام بكافة التعليمات المرورية المفروضة على المواطنين، تزامنًا مع كم المخالفات التي يرتكبونها على الطرق العامة، ليؤكد مدير إعلام المديرية، حيدر الوائلي، أن سائقي الدراجات النارية المتمثلة العجلتين أو الثلاث عجلات، البعض منهم من يلتزم بالتعليمات والأنظمة المرورية المفروضة، بينما البعض الأخر لا يقوم بالالتزام بكافة الضوابط المعنية من قبل المديرية.

عدم الالتزام بتعليمات مديرية المرور العامة

وأكد مدير إعلام المديرية العامة للمرور، أن عدم التزامهم بالتعليمات والضوابط يعرض ذلك إلى ارتكابهم للمخالفات الكُبرى التي يتم محاسبتهم عليها وفقًا لقانون المرور، مشيرة إلى أن بين هذه المخالفات “السير عكس الطريق أو الاتجاه، كذلك في حالة اجتياز خاطئ وتخطي لإشارة المرور، ألا يلتزم بالإشارة الضوئية أو عدم ارتداءه إلى الخوذة”، ناهيك عن أن ذلك يعرضهم لارتكاب حوادث مرورية كُبرى تتسبب في أضرار وتهالك بالطرق العامة.

الالتزام بشروط المرور في العراق

وضاف مدير إعلام المديرية، أنه يجب على جميع سائقي الدرجات النارية الاهتمام بكافة شروط إدارة المرور، وفي حالة عدم الالتزام يتسبب ذلك في حوادث خطيرة، تؤدي إلى وفاة صاحب الدراجة وكذلك تهاكم الطرق العامة، مما تقوم مديرية المرور العامة بفرض توعيات مستمرة على جميع سائقي الدراجات النارية للحد من الحوادث التي يرتكبونها، وخطورة القيادة دون خوذة الرأس التي تعتبر أكثر أهمية للحفاظ على حياتهم وحياة المواطنين.