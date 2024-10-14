هنا.. طريقة التسجيل ف قرعة الحج بالجزائر 2025 خطوة بخطوة واهم الشروط المطلوبة

قامت وزارة الداخلية في دولة الجزائر بالإعلان عن إتاحة الرابط الخاص للتسجيلات في قرعة الحج لعام 2025 ومن المنتظر أيضا أن يبدأ الكثير من المواطنين في دولة الجزائر بالبحث عن كيفية التسجيل، وذلك من خلال رابط التسجيل الخاص بقرعة الحج كما وضحت أيضا بعض الشروط اللازمة التي يجب استفائها كاملة عند التسجيل وذلك على حسب استمارة القرعة المحددة في الجمهورية الجزائرية.

رابط تسجيلات قرعة الحج 2025

قامت وزارة الداخلية في الجزائر بالكشف عن فتح الرابط الخاص للتسجيل في قرعة الحج وذلك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي يجب اتباعها أولًا تتلخص هذه الخطوات في النقاط الآتية:

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الداخلية الجزائرية الرسمي من هنا https://interieur.gov.dz/index.php/ar/

قم بالضغط على الإعلان الخاص بتسجيلات الحج.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى طلب تسجيل الحج 2025.

عليك البدء في تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال إنشاء حساب جديد .

في حالة عدم وجود حساب من قبل قم بإنشاء حساب.

بادر بتعبئة كافة البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول على الموقع.

ثم كتابة البيانات والمعلومات الخاصة باستمارة التسجيل الخاصة بقرعة الحج.

الآن قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة مثل جواز السفر والصور الشخصية وغيرها.

في النهاية الضغط على خيار تقديم الطلب.

شروط التسجيل في الحج

توجد بعض الشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية في دولة الجزائر وذلك للأشخاص المتقدمين في قرعة الحج تتمثل هذه الشروط في الآتي: