“تسلية ممتعة لأطفالك”.. اظبط الآن التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات بأعلى جودة

تعتبر قناة طيور الجنة من أهم القنوات الفضائية التي تعمل على تقديم المحتوى الترفيهي للطفل وذلك لما تقدمه من أغاني و أناشيد محببة لدى الكثير من الأطفال، حيث تعتبر أيضا من أهم القنوات التي تعمل على تقديم المحتوى الهادف والمتنوع وهو الذي قد يتناسب مع كافة الفئات العمرية وذلك الذي يعمل على تسلية الأطفال، لذلك يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي النايل سات وذلك لتنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم.

قناة طيور الجنة 2024

تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الفضائية وهي التي تقدم الجانب الترفيهي للطفل وتعمل على بث المحتوى الكرتوني الذي يعمل على تنمية كافة المهارات الفكرية، وكذلك العقلية للأطفال وذلك في مختلف أعمارهم كما تعمل على تقديم الأغاني الهادفة التي ينصت إليها كافة الأطفال مما يقوم سلوكه كما أن الأناشيد المقدمة تكون جذابة وشيقة للطفل وذلك الذي يميزها عن باقي القنوات لذلك دعونا نتعرف على تردد قناة طيور الجنة من خلال العناوين القادمة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعمل لقناة طيور الجنة على مدار الـ 24 ساعة وذلك لتسلية الأطفال في وقت انشغال الكثير من الأمهات في بعض الأمور الأخرى لذلك يمكنكم تجهيز أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لاستقبال التردد على النايل سات من خلال كتابة الآتي:

تردد القناة 11274.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة طيور الجنة 2024 عرب سات

يمكنكم أيضا تنزيل قناة طيور الجنة على التردد الجديد من خلال القمر الصناعي العرب سات وذلك للأشخاص الذين لديهم أجهزة استقبال العرب سات: