“فرحي أولادك مع حكايات سوسو” اضبط الآن تردد قناة كراميش على نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

تعد قناة كراميش واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تعمل على بث المحتوى الترفيهي والغنائي للطفل في الوطن العربي، كما أنها نجحت في جذب اهتمام الكثير من الأطفال حول الوطن وكذلك لأنها تعمل على تقديم المحتوى الخاص بالفئات العمرية الصغيرة، كما أيضا تقدم برامج تعليمية والأغاني التي قد تساهم في تربية الأطفال لتقوية شخصيته وذلك لتطوير سلوكيات الطفل، وذلك بجانب الأناشيد والبرامج الترفيهية الأخرى التي تبث على القناه لذلك يبحث عدد كبير من الأمهات والآباء عن تردد قناة كراميش الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفه كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الإستقبال الخاصة بكم وكتابة الترددات الآتية لتنزيل قناة كراميش والاستمتاع بالمحتوى المقدم.

تردد قناة كراميش على نايل سات

لا تقتصر قناه كراميش على ذلك بل تقدم عدد كبير من الأغاني الخاصة للفئات العمرية الصغيرة وذلك على مدار ال 24 ساعة بجانب البرامج الترفيهية الأخرى، لذلك يبحث عدد كثير بتنزيل التردد على القمر الصناعي الخاص النايل سات بدون انقطاع للقناة على مدار اليوم فيأتي التردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11315 أو 11390

كما الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش عبر عرب سات

كما يمكنكم أيضا تنزيل قناة كراميش عبر الأقمار الصناعية الأخرى مثل العرب سات حيث أنها أصبحت ذات شهرة كبيرة وذلك بين محبين قناة كراميش والجماهير العربية التي تتابع هذه القناة فيمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصه بكم لادخال التردد على القمر الصناعي عرب سات كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.