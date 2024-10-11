Samsung Galaxy A16 5G جلاكسي بمواصفات رائعة وكاميرا خرافية

هاتف Samsung Galaxy A14 4G يعتبر واحداً من الهواتف الذكية التي تقدم مزيج رائع من الأداء الجيد والسعر المناسب، فهو يناسب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة استخدام سلسة وخصائص متقدمة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، كما يتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات القوية التي تجعله خياراً ممتازاً للاستخدام اليومي، وإليكم أهم مواصفات الهاتف كما جاءت من الموقع الرسمي .

مواصفات Samsung Galaxy A16 5G

الفئة المواصفات التصميم والبناء الشكل الخارجي: تصميم أنيق مع ظهر بلاستيكي وحواف منحنية مريحة.

تصميم أنيق مع ظهر بلاستيكي وحواف منحنية مريحة. الشاشة: 6.6 بوصة بدقة FHD+، معدل تحديث 90 هرتز.

6.6 بوصة بدقة FHD+، معدل تحديث 90 هرتز. البناء: هيكل متين رغم كونه مصنوعًا من البلاستيك. المواصفات والأداء المعالج: Exynos 1330 مناسب للتطبيقات اليومية.

Exynos 1330 مناسب للتطبيقات اليومية. الذاكرة: 4 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، قابل للتوسعة عبر microSD.

4 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين، قابل للتوسعة عبر microSD. البطارية: 5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل.

5000 مللي أمبير تدوم ليوم كامل. نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة One UI 5.1. الكاميرا الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو).

ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (واسعة الزاوية) + 2 ميجابكسل (ماكرو). الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل لصور سيلفي جيدة. ميزات إضافية مقاومة الماء والغبار: تصنيف IP54 لمقاومة الرذاذ والغبار.

تصنيف IP54 لمقاومة الرذاذ والغبار. ماسح بصمات الأصابع: مدمج على الجانب وسريع.

مدمج على الجانب وسريع. شحن سريع: يدعم 25 وات شحن سريع.

مميزات هاتف جلاكسي Samsung Galaxy A16 5G