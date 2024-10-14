هل تعرف ماهيا شروط نقل الكفالة الجديدة ورسومها في السعودية 1446؟!.. وزارة الموارد البشرية توضح

بدأ الكثير من المواطنين في الفترة الأخيرة بالبحث عن شروط نقل الكفالة الجديدة ورسومها في المملكة العربية السعودية، كما تعتبر هذه الخدمة أيضا واحدة من ضمن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها الحكومة السعودية وذلك للمقيمين والوافدين داخل المملكة، حيث توفر لهم العديد من المميزات التي قد تساعدهم على تغيير أماكن عملهم بسهولة، لذلك أطلقت الحكومة السعودية بعض الخطوات الخاصة لنقل الكفالة ولكن بشكل إلكتروني وذلك تسهيًلا على المقيمين وتوفير الوقت والمجهود لهم.

شروط نقل الكفالة الجديدة

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بالتصريح عن بعض الشروط الخاصة لنقل الكفالة الجديدة والتي يجب على المتقدم استيفائها كاملة وتأتي كالآتي:

أولا أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري الصلاحية وذلك لمدة 6 شهور فأكثر.

كما ينبغي عدم وجود أي من المخالفات المرورية على المقيم أثناء تقديم الطلب الخاص بالنقل.

يجب أيضًا أن يتمتع المقيم بسمعة طيبة

وألا يكون لديه سجل إجرامي.

كما يجب أن تكون إقامة الشخص ما زالت سارية المفعول.

خطوات الاستعلام عن نقل الكفالة في السعودية

يمكنك الآن الاستعلام عن نقل الكفالة بكل سهولة وذلك بعدة خطوات سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني تأتي في عدة نقاط كالآتي: