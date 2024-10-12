ضد الكسر وبإمكانيات خطيرة.. اعرف سعر ومواصفات Oppo A3 الأكثر طلبا فى فئته

قامت شركة أوبو بإطلاق أحد الهواتف الجديدة التي تعتبر واحدة من أجدد الهواتف الذكية وذلك ضمن سلسلة هواتف A والذي يتميز الهاتف بالتصميم الفاخر والاعتماد على أفضل وأجود الخامات المقدمة في التصنيع، كما تعمل أيضا شركة أوبو على تطوير المجموعات الخاصة بالهواتف الجديدة المطروحة في الأسواق وذلك لمعالجة بعض العيوب والأخطاء التي قد تقع بها في صناعة الهواتف المقدمة من قبل، لذلك دعونا نتعرف على خصائص ومواصفات الهاتف وما هو سعر الهاتف المحدد في الأسواق.

مواصفات هاتف Oppo A3

يتمتع الهاتف بالكثير من المواصفات والتى من أبرزها مايلى:

يأتي المعالج ثماني النواة بتكنولوجيا 11 نانو.

التخزين/ الرام 256/ 128 جيجا، رامات 6/ 8 جيجا.

تأتي الكاميرا الخلفية ثنائية بجودة 50 ميجا بكسل.

وكاميرا أمامية بجودة 5 ميجا بكسل.

نظام التشغيل يأتي Android 14

البطارية تأتي بسعة 5100 ميللي أمبير.

مميزات هاتف Oppo A3

يقدم الهاتف شاشة بحجم كبير.

كما أنها تدعم معدل التحديث حتى 90 هرتز.

من الممكن أيضًا تركيب كارت ميموري إضافي لزيادة سعة التخزين.

تم الاعتماد على مجموعة من أقوى الخامات وذلك في تصنيع الهاتف المضادة للكسر.

عيوب هاتف Oppo A3

بعدما تعرفنا على المواصفات دعونا نستعرض لكم العيوب والتى تتمثل فيما يلى:

يأتي أداء المعالج الفعلي قليل .

يعتبر اقتصادي للغاية وغير قوي في الألعاب الإلكترونية.

كما لا يوجد خاصية NFC.

تأتي سماعات الهاتف مونو وليست ستريو.

تأتي أيضًا كاميرا الهاتف الأمامية ضعيفة.

سعر هاتف Oppo A3

يتوفر الهاتف في جمهورية مصر العربية لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا في مقابلة 7200 جنيه، أما النسخة الأكبر التي تأتي بسعة 256 جيجا مع رامات 8 جيجا فتأتي بسعر 8100 جنيه في مختلف الأسواق.