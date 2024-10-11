فرصة ذهبية للنساء.. طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر ٢٠٢٤ الحلم بقى حقيقة من خلال منصة وكالة التشغيل الوطنية

يزداد البحث كثيراً نحو طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر ٢٠٢٤، بينما أفادت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر ببدء استقبال طلبات التسجيل للحصول على منحة المرأة غير العاملة لعام 2024، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم الدعم المالي لربات البيوت لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وخاصة في ظل الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة، وأشارت الوكالة إلى أن المرأة المستفيدة من هذه المنحة ستحصل على مبلغ قدره 800 دينار، بالإضافة إلى 300 دينار إضافية عن كل طفل صغير لديها.

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة ٢٠٢٤ عبر الوكالة التشغيل الوطنية

أتاحت وكالة العمل والتشغيل إمكانية التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر الإنترنت باتباع خطوات بسيطة:

تبدأ العملية قم بالضغط علي منصة الوكالة التشغيل الوطنية على الإنترنت.

بعد ذلك، يجب عليك إدخال رمز التحقق المرئي في المكان المحدد له.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية والضغط على خيار منحة المرأة الماكثة.

يفتح بعدها نموذج التسجيل حيث يجب ملء جميع المعلومات المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات اللازمة.

وأخيراً يتم الضغط على زر إرسال الطلب لاستكمال التسجيل.

ما هي القيمة المحددة لمنحة المرأة الماكثة الجزائر

المنحة الأساسية تبلغ 800 دينار جزائري تصرف شهرياً، بالإضافة إلى ذلك يقدم دعم إضافي للأطفال بمقدار 300 دينار جزائري لكل طفل، وتدفع المنحة بانتظام كل شهر، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المعلنة مسبقاً.

أهم المتطلبات اللازمة للمنحة 2024

تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت من قبل الوكالة الوطنية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: