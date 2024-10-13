“رخيص وبآداء هيبهرك”.. اعرف سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco C65 مزود بتصميم شيك

قامت شركة شاومي بالإعلان عن أحدث الإصدارات المقدمة من الهواتف الذكية وهي الرائدة في صناعة الهواتف التي تنضم أيضا إلى الفئة الاقتصادية وهي الفئة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، كما تأتي أيضا من ضمن سلسلة هواتف البوكر والتي تتميز بمجموعة من الإمكانيات الرائعة، مثل البطارية الكبيرة والشاشة الواسعة لاستخدام طوال اليوم كما يأتي أيضا بمعالج سريع مع كاميرا تعمل بأداء جيد لذلك دعونا نتعرف على مواصفات الهاتف وما هو سعر الهاتف في الأسواق المختلفة.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco C65

يأتى الهاتف بالعديد من المميزات المبهرة والتى من أبرزها مايلى:

الهاتف يأتي بمعالج ثماني النواة.

تخزين/رام 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية ثلاثية 50+2+0.08 ميجا بايت / امامية 8 م.ب.

الشاشة تأتي بدقة 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بها نوتش صغير

نظام تشغيل اندرويد 13

سعة البطارية 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Xiaomi Poco C65

الهاتف يتمتع بالعديد من المميزات والتى تتمثل فيما يلى:

يدعم الهاتف تركيب شريحتين من نوع.

كما يدعم الهاتف ميزة NFC.

يدعم الهاتف أيضا شبكة الجيل الرابع.

يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم لسماعات الاذن.

يدعم أيضا ميزة مستشعر التسارع والتقارب.

وكذلك البصمة والموجود في زرار الباور.

كما أن البطارية ذات سعة كبيرة لضمان الاستخدام لفترة طويلة.

سعر هاتف Xiaomi Poco C65

بعدما تعرفنا على المواصفات والمميزات دعونا نوضح لكم سعر الهاتف فى مختلف الدول :