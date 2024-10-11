ارتفاع مفاجئ في يسعر الذهب منتصف تعاملات الجمعة

شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر، لتكون الزيادة بقيمة 15 جنيهًا، ناهيك عن أن ذلك جاء مقارنة بتعاملات بداية اليوم، وفقًا لما قامت بتحديثه شعبة الذهب في الغرفة التجارية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديثات لسعر الذهب في السطور التالية.

أسعار الذهب منتصف تعاملات الجمعة

أما عن أخر تحديثات لأسعار الذهب، وفقًا لما صرح عن سكرتير عام شعبة الذهب نادي نجيب، كما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 14 إلى 2380 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما أن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 3060 جنيهًا.

ناهيك عن أن عيار الـ 21 بلغ نحو 3570 جنيهًا بدون إضافة المصنعية أو الضريبة.

وفي أخر التحديثات فإن عيار الـ 24 سجل نحو 4080 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

وزاد سعر الجنيه الذهب كذلك في منتصف تعاملات الجمعة ليُسجل نحو 28 ألف و560 جنيه، ناهيك عن أن قيمة المصنعية ذاتها تختلف من محل لأخر، بما تتراوح من 30 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، وتتوقف كذلك على أساس نوع الذهب ودرجة النقاء، وعليه فإن سعر الذهب العالمي صعد هو الأخر بنسبة بلغت نحو 0.43%، ليُسجل بذلك نحو 2641 دولار للأونصة الذهبة، مقارنة بأخر تعاملات له في الأمس، مع العلم أن التحديثات مازالت جارية على كافة أعيرة الذهب مختلف على مستوى الجمهورية حتى يتعرف عليها المواطنين.