روق روق يا لولو.. تردد وناسة الجديد بأحلى أغنية وأجمل أنشودة مع لولو يا لولو

شهدت قناة وناسة أطفال إقبالاً كبيرًا من ملايين المتابعين في الدول العربية، وأصبحوا يبحثون عن القنوات المتخصصة في إذاعة كل ما هو طفولي، ناهيك عن المحتوى المميز والمتنوع الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في أن واحد، وغير ذلك من المحتوى الأخر القيم التي يتم إذاعته على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال 2024

ولكي تتمكن من استقبال التردد الجديد لقناة وناسة أطفال والاستمتاع بكل ما تقدمه القناة على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة فهو النايل سات.

ترددها الجديد 11470.

معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

استقطاب القناة فهو عمودي.

استقبال تردد قناة وناسة على عرب سات

ويمكنك كذلك التعرف على التردد الثاني والجديد لقناة وناسة أطفال، والاستمرار في متابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا للمعلومات المنصوص عليها كالأتي:-

القمر الصناعي قناة وناسة عرب سات.

ترددها الجديد والثاني 11270.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو ¾.

استقطابها فهو عمودي.

طريقة ضبط التردد الجديد قناة وناسة 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال الجديد، ومتابعة كل ما تقدمه القناة، وفقًا للأتي:-