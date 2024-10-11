“المرور” تفرض غرامة 200 ألف دينار على أصحاب السيارات وتوجه تحذير اخير لهم في الحال

أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، عن توجيها هامة وحاسمة لأصحاب المركبات القديمة، أو اللوحات القديمة، بما تُحافظ على سير عملية المرور في محافظات العراق، مع فرض غرامة مالية على المخالفين، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة جميع المركبات التي تم تسجيلها قبل يوم 9-4-2003، والفحص المؤقت والمشروع الموازي، مما طالبت جميع أصحاب اللوحات بالتوجه إلى مديريات المرور بمختلف المحافظات “مواقع التسجيل” في سبيل المراجعة الدائمة لكل هذه المركبات والتأكد من صحتها.

فترة الفحص المؤقت على المركبات القديمة في العراق

وأكدت مديرية المرور العامة، أن المراجعة تكون في غضون 60 يومًا من وقت صدور هذا القرار، موضحه أنه في حالة المخالفة يتم فرض غرامة تُقدر بـ 200 ألف دينار عراقي، وفقًا لما نصت عليه أحكام قانون المرور والخاصة المركبات التي بها لوحات قديمة، مع فحص مؤقت لحين الانتهاء من معاملة التسجيل، حتى أن ذلك يكون بالحفاظ على سيرة عملية المرور داخل كافة المحافظات العراقية.

مراجعة اللوحات القديمة في العراق

وقامت “المرور” بفرض غرامة قدرها 100 ألف دينار عراقي، وذلك لجميع من لديهم مركبات تحميل لوحات قديمة قبل 9-4-2003، وجاء ذلك ضمن المشروع الموازي، مع تنفيذ جميع العقوبات والغرامات المالية التي يتم فرضها، وذلك بعد انتهاء الفترة الممنوحة، مشيرة إلى أن إجراءات الفحص المؤقت يستلزم إحضار كافة المستندات الرسمية والخاصة بصاحب المركبة وكذلك أوراق المركبة كذلك.