هنا عبر منصة مظلتي..لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها لدى وزارة العمل العراقية

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عموم العراق بأن الوجبة الاخيرة التي تعرف بأسم الوجبة السابعة لم تظهر حتى اليوم ولكن تم توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية التي يتم عليها الاختيار من قبل وزارة العمل العراقية كما تم توفير منصة مظلتي الإلكترونية لكي يتم الاستعانة بها في حالة ظهور النتيجة النهائية لجميع أسماء المشمولين في الدولة عبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات الذين ينتظروا نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك إليكم جميع التفاصيل المتوفرة لدينا حالياً للاستعانة بها في حالة ظهورها من قبل الوزارة:

الدخول إلى منصة مظلتي في العراق

عليك النقر على طلب الاستعلام لمعرفة أسماء الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك إدخال البيانات المطلوبة.

ثم عليك تحديد المحافظة.

حدد الوجبة السابعة القادمة في دولة العراق.

ثم اضغط على أيقونة الاستعلام بذلك سوف تظهر لك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على الدعم