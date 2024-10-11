روق روق.. استقبل تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات والعرب سات وكيفية استقبال القناة بضغطة زر!!

تزايد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد قناة وناسة الجديد حيث أن قناة وناسة تعتبر من أهم وأبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار بجانب أنها تعمل على مدار اليوم دون انقطاع وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح وتعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع وتعمل بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم اشتراك وتقدم محتوى تعليمي وترفيهي يعمل على تنمية مهارات الطفل لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات الآتية:

تردد قناة وناسة: هو 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة وناسة على عرب سات

بينما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات جاء على النحو التالي:

التردد الجديد هو: 11270.

معامل الاستقطاب عمودي.

جودة القناة SD.

معامل تصويب الخطأ ¾.

كيفية استقبال قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن معرفة كيفية تنزيل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بهم وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بالدخول على قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.

بعد ذلك حدد خيار البحث اليدوي.

اضغط على إضافة قناة جديدة.

بعد ذلك حدد القمر الصناعي سواء عرب سات أو نايل سات.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل تردد القناة ومعامل الاستقطاب والترميز.

اضغط على كلمة بحث.

ثم اضغط على حفظ بعد انتهاء البحث.

ستجد القناة موجودة ضمن قائمة القنوات الفضائية الموجودة في جهاز الرسيفر.