“لا تلف ولا تحتار موبايل جبار” مواصفات وسعر هاتف Oppo A3x الجديد..الأكثر بيعا حتى الآن صاروخ الفئة المتوسطة!!

شركة أوبو الرائدة في مجال الهواتف المحمولة أعلنت عن هاتف Oppo A3x الجديد، جاء الهاتف بمواصفات ومميزات رائعة جعلته هو الخيار الأفضل جاء الهاتف بكاميرا أمامية وخلفية بدقة عالية وبطارية عملاقة، يدعم الهاتف خاصية البلوتوث والبصمة بالإضافة إلى العديد من المميزات والمواصفات الأخرى التي سوف نوضحها لكم من خلال الأسطر التالية.

مواصفات هاتف Oppo A3x

هناك العديد من المواصفات والمميزات التي جاء بها هاتف Oppo A3x الجديد ومن أبرزها مايلي:

جاء وزن الهاتف بنحو 186 سم، وعرض الجهاز 8 مم، وطول 165.77 مم، بينما السمك 7,68 مم.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD حجمها نحو 67 بوصة بمعدل تحديث 90 هرتز، ودرجة سطوع 1000 شمعة.

جاء الهاتف باللون الأحمر والأزرق.

نظام تشغيل الجهاز اندرويد

بطارية الهاتف كبيرة جدا حجمها 5100 ملي أمبير، من نوع ليثيوم أيون.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

جاءت مساحة الهاتف الداخلية نحو 128، 64 جيجابايت وذاكرة عشوائية سعة 4 جيجا بايت.

يدعم الهاتف خاصية مستشعر البصمة.

جاء الهاتف بشريحتين اتصال ويدعم 5G.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية في الهاتف جاءت بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة بحجم F/2.2، مما يجعلك تلتقط أفضل الصور.

بينما الكاميرا الخلفية تعمل بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة بحجم F/2.0.

سعر هاتف Oppo A3x

يبحث الكثير من الأشخاص عشاق هواتف أوبو عن معرفة سعر هاتف Oppo A3x الجديد وجاء سعر الهاتف على النحو التالي: