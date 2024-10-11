عبر منصة مظلتي.. طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.. خطوة بخطوة

يهتم الكثير من المواطنين في العراق بمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث يعود هذا الاهتمام إلى أهمية البرنامج كدعم حكومي أساسي للفئات الضعيفة في المجتمع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما تتزايد الأسئلة حول طريقة التسجيل في البرنامج والمعايير المتبعة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل.

أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنها تقترب من الانتهاء من إجراءات فحص الطلبات المقدمة للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يوفر مساعدات نقدية وعينية للأسر المحتاجة، وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تسعى لتقديم الدعم للمستحقين مشيرة إلى أن اختيار المستفيدين يتم وفق شروط محددة لضمان وصول المساعدات بشكل عادل وشفاف، وشهدت المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج إقبال كبير من المواطنين الراغبين في التسجيل مما يبرز الحاجة لمثل هذه البرامج في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المعايير التي يجب أن يستوفيها المواطنون الراغبون في الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، ومنها كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويعيش بصورة دائمة في البلاد.

يتطلب أن تتكون الأسرة المتقدمة من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن تكون الأسرة مسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي.

لا يسمح للمتقدم أو أفراد أسرته بامتلاك عقارات أو ممتلكات سكنية أو تجارية.

يجب ألا يكون لدى المتقدم أو أسرته أي دخل ثابت سواء من عمل أو استثمار.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتعين على المواطن اتباع الخطوات التالية: