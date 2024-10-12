«بشرى للجزائريين».. الحكومة تعلن خطوات الحصول والإستفادة من بطاقة الفلاح في الجزائر 2024..”300 مليون د.ج ” قرض لحاملها

بطاقة الفلاح هي بطاقة رقمية تمنح للأشخاص الذين يمارسون الأنشطة الزراعية، حيث تعتبر الغرفة الفلاحية الهيئة الوحيدة المسموح لها قانونا بإصدار هذه البطاقة، حيث يقوم رئيس الغرفة المنتخب من قبل الجمعيات المنضوية تحت الغرفة بتصديقها، وذلك بناء على قرار وزاري صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل.

فوائد الحصول على بطاقة الفلاح

تتعدد الفوائد التي يمكن أن يحققها من يمتلك بطاقة الفلاح، ومنها التالي:

يمكن لحامل البطاقة الانخراط في كافة برامج التكوين التي تهدف إلى تطوير المهارات الفلاحية وتعزيز المستوى التعليمي للفلاح وأبنائه مع إمكانية متابعة الأخبار والبرامج عبر صفحة الفيسبوك الخاصة.

تتيح البطاقة لحاملها نقل وبيع المنتجات في الأسواق الوطنية بسهولة.

يمكن لحاملي البطاقة الحصول على بطاقة الشفاء وتأمين للفلاح وعائلته.

توفر البطاقة فرصة الاستفادة من نظام التقاعد والدعم الفلاحي مثل الأسمدة والأعلاف.

يستفيد الفلاح من الدعم الطاقوي، بالإضافة إلى الإعفاء الجمركي عند شراء معدات زراعية من الخارج.

شروط الحصول على قروض الفلاحة

قرض الفلاحة هو وسيلة تمويلية تهدف إلى دعم المتعاملين في القطاع الفلاحي لتلبية احتياجاتهم، وتشمل الشروط كالتالي:

يجب أن يكون لدى المتقدم بطاقة فلاح أو بطاقة مربي المواشي من المركز الوطني للتأمين أو الغرفة الفلاحية.

سجل تجاري للمؤسسات الاقتصادية النشطة في التحويل والتخزين.

تقديم ملف كامل يشتمل على جميع الوثائق المطلوبة للحصول على القرض.

تفاصيل تمويل قروض الفلاحة