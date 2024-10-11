شياكة التصميم من أوبو.. مواصفات هاتف Oppo Reno 9 Pro وسعره في الأسواق.. هاتف بمعالج قوي

يتطلع العديد من محبي الهواتف الذكية إلى اختيار جهاز يجمع بين الأداء القوي والسعر المناسب، ويأتي هاتف Oppo Reno 9 Pro كأحد أفضل الخيارات المتاحة، حيث يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق ومعالج متطور مما يضمن أداء متميز وتجربة استخدام مريحة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم مواصفات الهاتف ومميزاته وسعره في الأسواق العربية والعالمية.

مواصفات هاتف Oppo Reno 9 Pro

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 8100 Max ثماني النواة بتكنولوجيا 5 نانومتر.

التخزين بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا رام.

تأتي الشاشة بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بكسل.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميجا بكسل، تدعم تصوير 4K.

يتوافر الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

البطارية بسعة 4550 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط.

مميزات هاتف Oppo Reno 9 Pro

يقدم الهاتف مجموعة من المزايا التي تجعله من بين الأكثر مبيعا، والمميزات كالتالي:

معالج قوي يدعم مختلف الشبكات.

شاشة AMOLED عالية الدقة.

يدعم الشحن السريع لتجربة استخدام مريحة.

تصميم فاخر ومتقن.

عيوب هاتف Oppo Reno 9 Pro

لا يحتوي الهاتف على كاميرا زوم.

العدسة الخلفية الرئيسية تفتقر إلى خاصية التثبيت البصري.

لا يتمتع بشهادة رسمية لمقاومة الماء.

لا يدعم الصوت الاستيريو على عكس بعض المنافسين.

لا يوجد منفذ لسماعات الأذن بحجم 3.5 ملم.

لا يمكن زيادة السعة التخزينية باستخدام بطاقة الذاكرة.

سعر هاتف Oppo Reno 9 Pro

يتوفر الهاتف بأسعار مختلفة في الأسواق العالمية والعربية: