موبايل الغلابة الجبار.. مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C وسعره في الأسواق.. هاتف بتصميم فخم وسعر بلا منافس

هاتف Xiaomi Redmi 12C يعد واحد من الهواتف الاقتصادية التي تلقى اهتمام واسع لدى الكثير من المستخدمين في مختلف البلدان سواء في مصر أو الإمارات أو السعودية، وأيضا في الأسواق العالمية، حيث يأتي هذا الهاتف بتقنيات مناسبة وسعر معقول يجعله خيار مفضل لمن يبحث عن جهاز بأداء جيد وبسعر يناسب الفئات المتوسطة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال مواصفات الهاتف وسعره.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C

المعالج ثماني النواة من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانومتر.

التخزين يتوفر بسعات 32/64/128 جيجابايت مع خيارات ذاكرة عشوائية 3/4/6 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل + مستشعر عمق 0.08 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

الشاشة من نوع 6.71 بوصة بدقة 720×1650 بكسل مع نوتش صغير.

نظام التشغيل أندرويد 12.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 12C

مستشعر البصمة في الخلف لسهولة الاستخدام.

معالج Helio G85 يوفر أداء جيد للاستخدامات اليومية.

بطارية كبيرة تدوم ليوم كامل دون الحاجة للشحن المتكرر.

إمكانية تركيب شريحتين Nano SIM مع كارت ميموري في الوقت نفسه.

أداء الكاميرا الخلفية مناسب بالنسبة لسعر الجهاز.

دعم شبكات الاتصال من الجيل الرابع 4G.

تصميم الجهاز مصنوع من خامات بلاستيكية قوية.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi 12C

لا يحتوي على كاميرا للتصوير بزاوية واسعة.

أداء الكاميرا الأمامية متوسط بالنسبة لجودة الصور.

دقة الشاشة منخفضة مقارنة ببعض المنافسين

سرعة الشحن بطيئة مما يتطلب وقت أطول للشحن الكامل.

حواف الشاشة سميكة ما قد يؤثر على تجربة الاستخدام.

لا يتضمن ميكروفون لعزل الضوضاء.

المعالج قد يستهلك البطارية بسرعة عند تشغيل الألعاب الثقيلة.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 12C