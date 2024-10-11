ريحي دماغك من دوشة العيال.. تردد قناة ميكي كيدز 2024 على القمر نايل سات وعرب سات.. نزلها الآن

تعد قناة ميكي كيدز من القنوات المفضلة لدى العديد من الأمهات، حيث تقدم محتوى متميز للأطفال يجمع بين التعليم والترفيه، وتعرض القناة برامج متنوعة تساعد في تطوير مهارات الأطفال مثل مهارات التفاعل والتعلم، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد المحببة لديهم، كما تبث أفلام ومسلسلات كرتونية شهيرة مما يجعلها وجهة مثالية للأطفال من مختلف الأعمار، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة ميكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ميكي كيدز على القمر نايل سات

إليك التردد المتوفر لضبط قناة ميكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11256.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة ميكي كيدز على القمر عرب سات

التردد: 11275.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: عالية الدقة.

مميزات قناة ميكي كيدز

قناة ميكي كيدز تعد واحدة من القنوات الرائدة في عالم الأطفال، وتتميز بالعديد من الخصائص التي تجعلها محبوبة بين الأطفال وأولياء الأمور، وأبرز مميزات القناة كالتالي:

تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية، الأفلام، المسلسلات التي تتناسب مع جميع الأعمار مما يجعلها مناسبة لجميع الأطفال.

تركز القناة على تقديم محتوى تعليمي وترفيهي مما يساعد الأطفال على تعلم المهارات الأساسية في مجالات مختلفة بطريقة ممتعة.

خطوات ضبط تردد قناة ميكي كيدز

لضبط قناة ميكي كيدز على جهاز التلفاز الخاص بك اتبع الخطوات التالية: