لولو بتعيط عايزة ماما 👩 .. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.. اضبطها الآن

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات المميزة للأطفال على مستوى العالم، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يتناسب مع احتياجات الأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما تقدم القناة مجموعة رائعة من البرامج التي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير لدى الأطفال، وسوف نعرض لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة الجديد لعام 2024 على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

يسعى الكثير من الآباء والأمهات لمعرفة تردد قناة وناسة للأطفال لتعزيز تجربة المشاهدة لأبنائهم والذي يأتي كالتالي:

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

إليكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة الصورة: SD.

القمر الصناعي: عرب سات.

أشهر أغاني قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة مجموعة من الأغاني الممتعة التي تساهم في تطوير التفكير لدى الأطفال، ومن أبرز هذه الأغاني:

أغنية بيب بيب.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية لولو والحيوانات.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

وتعد قناة وناسة خيار ممتاز للآباء الراغبين في تقديم محتوى تربوي وترفيهي لأبنائهم.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الكرتونية، الأفلام، والأغاني التي تناسب مختلف الأعمار مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال، كما تركز القناة على تعليم الأطفال بطريقة ممتعة من خلال برامج تعزز التفكير والإبداع مما يسهم في تطوير مهاراتهم، وتحتوي القناة على مجموعة من الأغاني التي تحبب للأطفال التعلم وتساعدهم على تنمية مهاراتهم اللغوية.