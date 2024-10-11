نتائج اعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني “هنا” على موقع نتائجنا

تتزايد عمليات البحث بشكل كبير حول نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط الدور الثاني، التي تم التقديم إليها من قبل الطلاب والطالبات، حيث إن الطلبة يرغبون في معرفة نتائجهم والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن أن ذلك يُحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، وعليه فإن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإنتهاء من أعمال المراجعة والقيام بالفحص عن النتائج، بما يمكن جميع الطلبة من الإستعلام عنها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الثاني 2024

أما عن النتائج المعنية بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الثاني في عموم محافظات العراق، فجاءت كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

يُرجى الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية أولاً.

أو أن تتقدم إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

مع تسجيل بيانات الدخول إلى الصفحة الخاصة بعرض النتائج.

اختيار مرحلة الثالث متوسط بعد ذلك.

ليتم تحديد المديرية التابع لها الطالب أو الطالبة.

نظير أن يقوم بإدخال الرقم الامتحاني والرقم السري الخاص بهم.

النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من الكشف عن تفاصيل النتائج وتنزيل الكشوفات.

فحض نتائج الثالث المتوسط في العراق

تفحص وزارة التربية العراقية، بشكل دقيق جميع أوراق امتحانات الصف الثالث المتوسط في عموم محافظات العراق، بما يمكن الطلبة من حصولهم على المجموع المعني في هذه المرحلة الدراسية، وإمكانية التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة فيها بعد، مع العلم أن هناك دور ثالث سيتم فتح امتحاناته في غضون الأيام المقبلة لتكون الفرصة الأخيرة أمام جميع الطلاب.