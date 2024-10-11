كم الرفيعة والعريضة.. سعر طن الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024

يرغب العديد من المواطنين في معرفة سعر الأرز سواء الشعير أو الأبيض مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر 2024، ناهيك عن أن الرز يختلف سعرها باختلاف المنطقة التي يتم فيها التداول، فضلاً عن استقراره المستمر مع نهاية حصاد الموسم الجديد للأرز، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات له، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز اليوم الجمعة

وعن أخر تحديثات لأسعار الأرز سواء الشعير أو الأبيض اليوم الجمعة، فإنه جاء على النحو الأتي:-

سجل سعر طن الأرز من عريض الحبة نحو 16300 جنيه للطن الواحد.

فيما سجل سعر الشعير رفيعة الحبة نحو 14800 جنيه للطن.

ناهيك عن أن الأرز الأبيض بلغ نحو 26500 جنيه.

أما عن سعر طن الأبيض كسر الـ 5% فإنه وصل إلى 24500 جنيه.

تحديث أسعار السلع في المنافذ

وجاءت أخر تحديثات لأسعار السلع في المنافذ الاستهلاكية وغيرها من المحلات المتخصصة لبيع وشراء السلع، كما يأتي:-