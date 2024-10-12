الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تكشف شروط منحة المرأة الماكثة في البيت والأوراق اللازمة للحصول على 800 د.ج

وضحت الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر أهم الشروط والأحكام الواجبة من أجل الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت التي تصل إلى 800 دينار جزائري لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات اللازمة وأهم الأوراق المطلوبة من أجل الموافقة على طلب منحة المرأة الماكثة في البيت في تلك الفترة لذا عزيزي القارئ سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم طبقاً لتعليمات الوزارة.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

هناك عدد من الضمانات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والشروط المطلوبة للحصول على منحة المرأة الغير عاملة في المنزل لذا عزيزي القارئ إليكم جميع الضمانات المطلوبة كما يلي:

يجب أن يكون سن المرأة أكثر من 18 عامًا.

ينبغي أن تكون هذه المرأة غير عاملة أو غير موظفة في القطاعين الخاص أو الحكومي.

كما يجب أن تمتلك المتقدمة لطلب المنحة تسجيل طلب في موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.

إذا كانت المتقدمة لهذا الطلب مطلقة، يجب عليها تقديم بعض الوثائق التي تثبت طلاقها من المحكمة.

كما في حالة كانت أرملة يتعين عليها تغيير حالتها الزوجية في الهوية الوطنية.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة