مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 الكويت

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 الكويت
سعر الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في دولة الكويت بشكل طفيف بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر 2024 في العديد من المحلات المتخصصة لبيع المشغولات الذهبية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الذهب بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديثات سعر الذهب اليوم

أما عن تحديثات أسعار الذهب في دولة الكويت، وعقب التراجع الطفيف الذي شهده صباح تداولات اليوم، فإنها جاءت كما يأتي:-

  • وصل سعر الذهب من عيار الـ 24 إلى 25.90 دينار كويتي.
  • فيما أن سعر الذهب عيار الـ 22 سجل نحو 23.74 دينار كويت.
  • ناهيك عن بلوغ سعر عيار الـ 21 إلى 22.66 دينار كويتي.
  • بالإضافة إلى أن عيار 18 سجل نحو 19.42 دينار كويتي.
  • حتى أن عيار الـ 12 سجل نحو 12.95 دينار كويتي اليوم.
  • ناهيك عن تحديد المصنعية التي تكون في كل محل وفي حدود ما تُشير إليه شعبة الذهب.
مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 الكويت
مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 الكويت

تحديث سعر الذهب بالعملة الأجنبية

وللتعرف على سعر الذهب داخل دولة الكويت بالعملة الأجنبية، فإنها نصت كما يأتي:-

  • سجل سعر الذهب اليوم من عيار الـ 24 نحو 85.20 دولار أمريكي.
  • كذلك فإن عيار الـ 22 بلغ نحو 78.10 دولار أمريكي.
  • حتى أن يعرا الـ 21 سجل نحو 74.55 دولار أمريكي.
  • فيما وصل عيار الذهب 18 إلى 63.90 دولار أمريكي.
  • ناهيك عن أن عيار الـ 12 سجل نحو 42.60 دولار أمريكي للجرام الواحد.
  • أما عن مصنعية الذهب فهي تختلف بإختلاف المحلات وكذلك إختلاف نوع الذهب الذي يقوم المحل بتحديده.

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