مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 الكويت

تراجعت أسعار الذهب في دولة الكويت بشكل طفيف بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر 2024 في العديد من المحلات المتخصصة لبيع المشغولات الذهبية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر الذهب بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديثات سعر الذهب اليوم

أما عن تحديثات أسعار الذهب في دولة الكويت، وعقب التراجع الطفيف الذي شهده صباح تداولات اليوم، فإنها جاءت كما يأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار الـ 24 إلى 25.90 دينار كويتي.

فيما أن سعر الذهب عيار الـ 22 سجل نحو 23.74 دينار كويت.

ناهيك عن بلوغ سعر عيار الـ 21 إلى 22.66 دينار كويتي.

بالإضافة إلى أن عيار 18 سجل نحو 19.42 دينار كويتي.

حتى أن عيار الـ 12 سجل نحو 12.95 دينار كويتي اليوم.

ناهيك عن تحديد المصنعية التي تكون في كل محل وفي حدود ما تُشير إليه شعبة الذهب.

تحديث سعر الذهب بالعملة الأجنبية

وللتعرف على سعر الذهب داخل دولة الكويت بالعملة الأجنبية، فإنها نصت كما يأتي:-