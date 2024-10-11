“أقــوى 9 شفرات جاتا جديدة”.. تحديث شفرات GTA San Andreas لخوض التحديات والقضاء على الأعداء من أول جولة

يرغب العديد من عشاق الألعاب الإلكترونية، من معرفة أجدد وأقوى الشفرات التي يمكن استخدامها في لعبة جاتا سان اندرياس، التي أخذت شهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، وأصبحت هي من أكثر الألعاب التي عليها بحث كبير، نظرًا لما توفره من تحديات ومغامرات هائلة أثناء اللعب، ناهيك عن شراء الأسلحة والهروب من الشرطة والقضاء على الأعداء بطرق جنونية وعن طريق استخدام مثل هذه الشفرات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شفرات جاتا سان اندرياس

أما عن الشفرات الجديدة التي يمكنك التعرف عليها في لعبة جاتا سان اندرياس، من أجل خوض المغامرات المشوقة، وفقًا للأتي:-

الحصول على العديد من الأسلحة عبر شفرة ” TOOLUP”.

شفرة تغيير الطقس ” MAKEITRAIN”.

كذلك شفرة مطاردة الشرطة ” LAWYERUP”.

شفرة الحماية من الإصابة ” PAINKILLER”.

شفرة الحركة البطيئة ” DEADEYE”.

الحصول على مجموعة أخرى من الأسلحة عبر شفرة ” UZUMYMW”.

الذخيرة التي لا تنتهي عبر شفرة ” WANRLTW”.

حول سياراتك إلى صاروخ جوي ” ROCKETMAN”.

إبطاء حركة الزمن ” SLOWITDOWN”.

تحديث شفرات جاتا سان

يمكنك تغيير الشفرات الخاصة بلعبة جاتا سان اندرياس الأكثر شهرة والأعلى في الإمكانيات والمزايا، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-