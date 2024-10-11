سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 يُفاجئ المواطنين ويسجل هذا الرقم!!

مع الإضطرابات الكبيرة التي تشهدها أسعار الذهب، فعاد إلى الاستقرار مرة أخرى، ليُسجل سعر عيار الـ 21 نحو 3530 جنيهًا للبيع، وللشراء سجل قرابة الـ 3550 جنيهًا بدون المصنعية أو الضريبة، ناهيك عن أن الإنخفاض بلغ نحو 40 جنيهًا للجرام الواحد، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار المشغولات الذهبية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
أسعار الذهب اليوم الجمعة
وعن أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024، وفقًا لما يلي:-
- وصل سعر أوقية الذهب إلى 2606 دولارات للبيع، وللشراء 2607 دولارات.
- وعن سعر عيار الـ 24 فإنه سجل نحو 2360 جنيهًا لبيع، و2373 جنيهًا للشراء بدون إضافة المصنعية أو الضريبة.
- ناهيك عن وصول سعر الذهب عيار الـ 14 إلى نحو 2360 جنيهًا بيع، وشراء 2373 جنيهًا.
تحديثات سعر الذهب الان
ولمعرفة باقي أخر التحديثات الخاصة بسعر الذهب الان، فهي نصت على النحو الأتي:-
- وصل سعر الذهب عيار الـ 18 إلى 3025 جنيهًا للبيع وللشراء 3042 جنيهًا.
- ناهيك عن وصول سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة إلى 28 ألف و240 جنيه للبيع، بينما للبيع 28 ألف و400 جنيه.
- وسجل سعر الذهب عيار الـ 21 نحو 3530 جنيهًا للبيع، وللشراء 3550 جنيهًا للجرام الواحد بدون إضافة المصنعية أو الضريبة.
- أما عن أسعار الذهب داخل البورصة العالمية فتراجعت بنحو 19 دولارًا، لتُسجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2623 دولارًا.
- وعن قيمة المصنعية التي يتم تطبيقها على أسعار الذهب فإنها تتراوح من 30 إلى 200 جنيه.