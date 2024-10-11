استقبل الآن.. تردد قناة الكأس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية HD وبتغطية شاملة للتصفيات الآسيوية

قناة الكأس الرياضية تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية مميزة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف البطولات، المواجهة المرتقبة بين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تعد واحدة من هذه الأحداث المهمة التي تحظى باهتمام كبير، قناة الكأس الرياضية معروفة بجودة بثها وتحليلها الرائع، حيث تقدم متابعة مباشرة لهذه المباراة مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد المواجهة.
تردد قناة الكأس على الأقمار الصناعية
إليك ترددات قناة الكأس الرياضية على أبرز الأقمار الصناعية:
تردد قناة الكأس على نايل سات:
- التردد: 11919
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة الكأس على عرب سات:
- التردد: 10770
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة الكأس على سهيل سات:
- التردد: 10770
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة الكأس على بدر سات:
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 3/4
- الجودة: HD
هذه الترددات تمكنك من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة المباريات والبرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة.
آلية ضبط قناة الكأس على الريسيفر
لضبط قناة الكأس الرياضية على جهاز الاستقبال (الريسيفر)، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- باستخدام جهاز التحكم عن بُعد (الريموت)، اضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.
- ابحث عن خيار “إعدادات القنوات” أو “بحث القنوات” في القائمة.
- اختر خيار “إضافة تردد جديد” أو “إدخال تردد يدوي”.
- إدخال تردد قناة الكأس حسب نوع القمر المحدد كما موضح أعلاه
- بعد إدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز، اضغط على زر “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القنوات.
- عند انتهاء البحث، ستظهر قائمة بالقنوات المكتشفة، احفظ القناة من خلال الضغط على زر “حفظ” أو “Save”.
- ابحث في قائمة القنوات لديك عن قناة الكأس للتأكد من نجاح عملية الضبط.