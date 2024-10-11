استقبل الآن.. تردد قناة الكأس الرياضية على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية HD وبتغطية شاملة للتصفيات الآسيوية

قناة الكأس الرياضية تعتبر من أبرز القنوات الرياضية في الوطن العربي، حيث تقدم تغطية مميزة للأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك مباريات المنتخبات الوطنية والأندية في مختلف البطولات، المواجهة المرتقبة بين في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 تعد واحدة من هذه الأحداث المهمة التي تحظى باهتمام كبير، قناة الكأس الرياضية معروفة بجودة بثها وتحليلها الرائع، حيث تقدم متابعة مباشرة لهذه المباراة مع استوديوهات تحليلية قبل وبعد المواجهة.

تردد قناة الكأس على الأقمار الصناعية

إليك ترددات قناة الكأس الرياضية على أبرز الأقمار الصناعية:

تردد قناة الكأس على نايل سات:

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الكأس على عرب سات:

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الكأس على سهيل سات:

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الكأس على بدر سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الجودة: HD

هذه الترددات تمكنك من ضبط القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك لمتابعة المباريات والبرامج الرياضية المتنوعة التي تقدمها القناة.

آلية ضبط قناة الكأس على الريسيفر

لضبط قناة الكأس الرياضية على جهاز الاستقبال (الريسيفر)، يمكنك اتباع الخطوات التالية: