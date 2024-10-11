ارتفاع جديد.. أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل.. التغيرات وآخر المستجدات

سعر الدولار في العراق يتغير باستمرار، لذا من المهم متابعة هذه التغييرات التي تستجد على سعر الدولار مقابل الدينار، كما أن البنك المركزي العراقي يحاول التحكم في سعر الدولار لتحسين الوضع الاقتصادي، ارتفاع أو انخفاض السعر يؤثر على التجارة والأسعار في الأسواق، لذلك، يجب أن يعرف المستثمرين أسعار الدولار أول بأول لتساعدهم في اتخاذ قراراتهم المالية المناسبة، متابعة الأخبار عن الدولار مفيدة للجميع، وإليكم تفاصيل أسعار الدولار اليوم.

ارتفاع أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حيث سجلت أسعار الصرف في البورصات التالي:

بورصتا الكفاح والحارثية:

افتتحت بسعر 153800 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما كان السعر في اليوم السابق 153000 دينار.

أسعار البيع والشراء في بغداد:

سعر البيع: 154750 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 152750 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في أربيل:

سعر البيع: 153750 دينار مقابل الدولار.

سعر الشراء: 153650 دينار لكل 100 دولار.

هذا الارتفاع يعكس التغيرات في سوق الصرف، ويؤثر على الاقتصاد المحلي والمعاملات التجارية في البلاد.

إجراءات المركزي لدعم سعر الدينار

أهم قرارات البنك المركزي العراقي لدعم سعر الدينار مقابل الدولار: