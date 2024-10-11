موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة لها

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى المباراة الحاسمة بين منتخب مصر وموريتانيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يسعى المنتخب المصري بقيادة نجم الفريق محمد صلاح لتحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل تعزيز فرصهم في صدارة المجموعة ويقربه خطوة أخرى نحو التأهل للبطولة المقرر إقامتها على أرض دولة المغرب.

مباراة منتخب مصر وموريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا

تأتي مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تتصدر فيها مصر مجموعتها برصيد 6 نقاط بعد فوزها في مباراتين سابقتين مع بوتسوانا وكاب فيردي، بينما تحتل موريتانيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، حيث فازت في مباراة واحدة وخسرت أخرى.

موعد بث المباراة

من المقرر أن يتم نقل البث المباشر للمباراة اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على أرض استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب مصر على نجوم بارزين مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، بالإضافة إلى لاعبين مميزين مثل عمر مرموش ومصطفى محمد الذين لعبوا دور كبير في المباريات السابقة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم نقل مباراة منتخب مصر وموريتانيا عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية beIN Sports HD 2 التي تمتلك حق البث الحصري لتصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي داخل مصر.

ترددات القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة المباراة علي قناة بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمشاهدة المباراة علي قناة أون تايم سبورت عبر التردد التالي: