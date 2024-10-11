حصان سامسونج الجامح 🐎🔥.. سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G الرائد في فئته بأمكانيات خيالية وأداء ملوش وصف

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G، يعتبر هاتف سامسونج الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا هو واحد من أحدث إصدارات سامسونج المميز مواصفاته الرائعة التي تفوقت فيها سامسونج على منافسيها حيث الشاشة سوبر أموليد FHD مع بطارية قوية 5000 مللي أمبير مع معالج قوي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس واليوم سوف نتعرف معا على سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات Samsung Galaxy A33 5G

قد جاء هاتف سامسونج الجديد بالعديد من المزايا والمواصفات الرائعه التي جعلت منه واحد من افضل هواتف سامسونج في فئته وجاءت مواصفاته على النحو التالي:

الشاشة : الشاشة تأتي بمساحة 6.4 بوصة، وهي من نوع سوبر أموليد FHD.

: الشاشة تأتي بمساحة 6.4 بوصة، وهي من نوع سوبر أموليد FHD. المعالج : المعالج قوي فهو من نوع Exynos 1280 بتكنولوجيا الـ 5 نانو ثماني النواة لذلك يوفر أداء قوي للهاتف.

: المعالج قوي فهو من نوع Exynos 1280 بتكنولوجيا الـ 5 نانو ثماني النواة لذلك يوفر أداء قوي للهاتف. التخزين : تصل الذاكرة الصلبة في الهاتف الي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

: تصل الذاكرة الصلبة في الهاتف الي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت . الكاميرا : تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، الكاميرا الخلفية رباعية تأتي بدقة 48+8+5+2 ميجا بكسل لذلك فهي تتميز بالدقة العالية.

: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، الكاميرا الخلفية رباعية تأتي بدقة 48+8+5+2 ميجا بكسل لذلك فهي تتميز بالدقة العالية. شبكات الاتصال : يدعم الاتصال بجميع الشبكات حتى شبكه الجيل الخامس 5G.

: يدعم الاتصال بجميع الشبكات حتى شبكه الجيل الخامس 5G. الألوان: يتواجد بأربع الوان وهما الأبيض، الأسود ، الأزرق، البينك.

، الأزرق، البينك. نظام التشغيل : أن نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 .

: أن نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 . البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.

سعر Samsung Galaxy A33 5G

أن سعر الهاتف من سامسونج ياتي مناسب للفئة السعرية حيث يأتي سعره في البلدان العربية على النحو التالي: