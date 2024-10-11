حصان سامسونج الجامح 🐎🔥.. سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G الرائد في فئته بأمكانيات خيالية وأداء ملوش وصف

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G، يعتبر هاتف سامسونج الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخرا هو واحد من أحدث إصدارات سامسونج المميز مواصفاته الرائعة التي تفوقت فيها سامسونج على منافسيها حيث الشاشة سوبر أموليد FHD مع بطارية قوية 5000 مللي أمبير مع معالج قوي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس واليوم سوف نتعرف معا على سعر ومواصفات Samsung Galaxy A33 5G في السطور القادمة فتابعونا.
مواصفات Samsung Galaxy A33 5G
قد جاء هاتف سامسونج الجديد بالعديد من المزايا والمواصفات الرائعه التي جعلت منه واحد من افضل هواتف سامسونج في فئته وجاءت مواصفاته على النحو التالي:
- الشاشة: الشاشة تأتي بمساحة 6.4 بوصة، وهي من نوع سوبر أموليد FHD.
- المعالج: المعالج قوي فهو من نوع Exynos 1280 بتكنولوجيا الـ 5 نانو ثماني النواة لذلك يوفر أداء قوي للهاتف.
- التخزين: تصل الذاكرة الصلبة في الهاتف الي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
- الكاميرا: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل، الكاميرا الخلفية رباعية تأتي بدقة 48+8+5+2 ميجا بكسل لذلك فهي تتميز بالدقة العالية.
- شبكات الاتصال: يدعم الاتصال بجميع الشبكات حتى شبكه الجيل الخامس 5G.
- الألوان: يتواجد بأربع الوان وهما الأبيض، الأسود، الأزرق، البينك.
- نظام التشغيل: أن نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1 .
- البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط.
سعر Samsung Galaxy A33 5G
أن سعر الهاتف من سامسونج ياتي مناسب للفئة السعرية حيث يأتي سعره في البلدان العربية على النحو التالي:
- في مصر: أنا عن سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام هو 11000 جنيه.
- في السعودية: أما في المملكة فسعر النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام هو 1100 ريال.
- في الإمارات: تصل سعر النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام الى 900 درهم بينما سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام تصل إلى 1050 درهم.