“جميع التخصصات” موقع نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية رابط وزارة التعليم العالي

Hader تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“جميع التخصصات” موقع نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية رابط وزارة التعليم العالي

تزايدت التساؤلات عن نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية خلال الساعات الراهنة حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن معدلات القبول في المعاهد والجامعات بجميع المدن العراقية حيث تزامن هذا الإعلان مع فتح باب التسجيل الإلكتروني للقبول المركزي، حيث تم توفير هذه الخدمة للطلاب الراغبين في التقديم، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن هذه النتائج، وأبرز التفاصيل عنها عبر السطور القادمة.

نتائج القبول المركزي 2024 في الجامعات العراقية

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالجامعات العراقية بالإضافة إلى الجامعات الأهلية وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

وسيكون بإمكان الطلاب معرفة الكلية التي تم قبول ملفاتهم بها مباشرةً بعد الإعلان عن النتائج ، ومن الضروري ملاحظة أن هناك تنسيقًا خاصًا للدراسة الصباحية، وآخر للدراسة المسائية حيث يشترط أن يكون المعدل المطلوب للقبول في الدراسة المسائية أقل من المعدل المطلوب للدراسة الصباحية، مما يمنح فرصة للطلاب الذين لديهم معدلات منخفضة بعض الشيء للالتحاق بالجامعات.

نسب معدلات القبول بالجامعات العراقية 2024

بعد أن أوضحنا كيفية الاستعلام عن نتائج القبول المركزي نتطرق إلى معدلات القبول بالجامعات العراقية التي جاءت على النحو التالي:

  •  معدل القبول في كلية الطب (جامعة الموصل) حوالي 100.33% وهو من أعلى المعدلات المطلوبة.
  • كلية طب الأسنان معدل القبول بها يكون حوالي 99.13%.
  • معدل القبول في كلية القبول هو 98.83%.
  • ويينما معدل القبول في كلية التمريض للذكور هو 97.67%.
  • وأما كلية التمريض للبنات يكون معدل القبول بها حوالي 95.33%.
  • وبينما كلية الطب البيطري معدل القبول بها يقدر بنحو 70.17%.
  • معدل القبول في كلية الهندسة قسم الميكانيك حوالي 86.33%.

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