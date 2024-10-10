ميدو ضرب لولو لولو زعلانة .. تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 يظل الأكثر بحثا على جوجل، حيث تعد القناة من أهم القنوات في الوطن العربي، نظرًا لما تعرضه من محتوى يساهم في بناء جيل سليم مبدع، وذلك من خلال تقديم الأغاني والبرامج المسلية التي تهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة جذابة تجعلهم لا يملون أبدًا من مشاهدة ما يعرض طوال الوقت، ولذلك تعد الخيار الأمثل لكل الأمهات الذين يبحثون عن المحتوى الآمن التعليمي الذي يناسب الأعمار الصغيرة.

تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024

يبحث الكبار عن تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024، وذلك بناءًا على طلب صغارهم لأنها القناة المفضلة لهم، وذلك ساعد في تحقيق القناة لشهرة كبيرة وانتشار واسع بين القنوات الفضائية الأخرى، ذلك لأنها تدخل البهجة على قلوب الصغار من خلال تقديم البرامج الترفيهية التي تجعلهم ينجذبون إلى الشخصيات الكرتونية الجذابة، ونعرض لكم في السطور التالية الترددات المختلفة للأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي كالتالي:

التردد على القمر الصناعي النايل سات هو:

التردد القناة: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: إتش دي.

كما جاء التردد على القمر الصناعي العرب سات وهو:

التردد هو: 11270.

معامل التصحيح: 5/6

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: إتش دي.

ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024

تستطيع تنزيل تردد القناة الجديد من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: