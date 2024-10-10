ميدو ضرب لولو لولو زعلانة .. تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 يظل الأكثر بحثا على جوجل، حيث تعد القناة من أهم القنوات في الوطن العربي، نظرًا لما تعرضه من محتوى يساهم في بناء جيل سليم مبدع، وذلك من خلال تقديم الأغاني والبرامج المسلية التي تهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة جذابة تجعلهم لا يملون أبدًا من مشاهدة ما يعرض طوال الوقت، ولذلك تعد الخيار الأمثل لكل الأمهات الذين يبحثون عن المحتوى الآمن التعليمي الذي يناسب الأعمار الصغيرة.
تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024
يبحث الكبار عن تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024، وذلك بناءًا على طلب صغارهم لأنها القناة المفضلة لهم، وذلك ساعد في تحقيق القناة لشهرة كبيرة وانتشار واسع بين القنوات الفضائية الأخرى، ذلك لأنها تدخل البهجة على قلوب الصغار من خلال تقديم البرامج الترفيهية التي تجعلهم ينجذبون إلى الشخصيات الكرتونية الجذابة، ونعرض لكم في السطور التالية الترددات المختلفة للأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وهي كالتالي:
التردد على القمر الصناعي النايل سات هو:
- التردد القناة: 11430.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- الجودة: إتش دي.
كما جاء التردد على القمر الصناعي العرب سات وهو:
- التردد هو: 11270.
- معامل التصحيح: 5/6
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: إتش دي.
ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024
تستطيع تنزيل تردد القناة الجديد من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية عليك الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز الريموت كنترول.
- ثم قم باختيار إضافة تردد جديد.
- ثم قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب تنزيل القناة عليه سواء نايل سات أو عرب سات.
- ثم قم بكتابة بيانات التردد الموضحة سابقًا بالأعلى مثل الاستقطاب ومعدل الترميز وكذلك معامل تصحيح الأخطاء.
- بعد ذلك اضغط على زر “بحث” وانتظر ليكتمل تحميل القناة.
- بعد ظهور القناة يجب عليك الضغط على “حفظ” حتى يتم حفظها في قائمة قنواتك المفضلة.