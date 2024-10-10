عبر موقع مظلتي .. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة من وزارة العمل

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنه ملايين المواطنين في العراق، حيث يترقبون الإعلان عن المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام 2024 ، وتأخرت الوزارة في الإعلان عن النتيجة لكنها تعمل بأقصى جهدها لتوفيرها في أقرب وقت ممكن عن طريق منصة مظلتي الرسمية وقد تقدم للحصول على هذه الوجبة أكثر من 350 ألف شخص عراقي وفي السطور التالية نعرفكم على كيفية الاستعلام عن المستفيدين، كما نوضح أهم شروط استحقاق دعم البرنامج.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لجميع المواطنين، حتى يتمكنوا من الاستفسار عن استفادتهم من الدعم المقدم من هذا البرنامج وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة العمل منصة مظلتي.

حدد زر الرعاية الاجتماعية.

سجل رقم الوجبة.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.

حدد المحافظة التابعة لها.

في النهاية اضغط على زر الاستعلام.

وانتظر حتى تظهر النتيجة سواء كنت ضمن المستفيدين من دعم الرعاية أم لا.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

بعد أن وضحنا رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 والخطوات اللازمة للتعرف على المستفيدين من دعم البرنامج، لابد أن نشير إلى مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين حتى يكونوا من ضمن المستحقين للمساعدات، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: