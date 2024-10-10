استعلــم من هنـا عن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024/2025 فور الاعلان عنها عبر mohesr.gov.iq

ينتظر نتائج القبول المركزي عدد كبير من الطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية في العام الدراسي الجديد 2024، 2025 وذلك بعد أن تم غلق باب التقديم للقبول في الجامعات والكليات المختلفة داخل العراق بداية من شهر أكتوبر الجاري، وإليكم أهم الأخبار التي تتعلق بالنتائج والتي جاءت على النحو التالي.

نتائج القبول المركزي

تعد نتائج القبول المركزي في العراق من اكثر الموضوعات بحثا في الساعات القليلة الماضية، حيث ينتظر الطلاب الجدد نتائج قبولهم وتوزيعهم في الكليات المختلفة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول المركزي في العراق بشكل إلكتروني وذلك من خلال بوابة وزارة التعليم العالي أو من خلال موقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عن النتائج من خلال موقع وزارة التعليم العالي باتباع الخطوات التالية:

عليك التوجه إلى موقع وزارة التعليم العالي في العراق.

ثم عليك القيام بتحديد المحافظة التي تتبعها.

قم بتحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

عليك القيام بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

قم بعدها بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

بعد ثواني تظهر النتيجة على الشاشة أمامك.

الاستعلام عن نتائج القبول المركزي من خلال موقع نتائجنا

ولم تكتفي وزارة التعليم العالي في العراق بالإعلان عن نتائج القبول المركزي على بوابة الوزارة فقط، وذلك فور الإعلان عنها، بل إتاحة أيضا الاستعلام عن نتائج القبول من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني، وتتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية: