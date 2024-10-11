وزارة المالية العراقية : تعـرف على حقيقة رفع سن التقاعد في العراق الى 63 سنة + رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يتساءل عدد كبير من الموظفين في هذا التوقيت عن حقيقة رفع سن التقاعد في العراق، حيث دائما ما تسعى الحكومة بغزل قصار جهدها للعمل على راحة موظفيها بالإضافة إلى سعيها المستمر الى تعزيز الحياة الاجتماعية لهم وتسهيل الاجراءات التي تتعلق دائما بالمواطن وقد ظهر ذلك في تعديل سن التقاعد حيث يتم من خلال رفع سن الحصول على امتيازات عديدة ولتفاصيل اكثر تابع التالي.

حقيقة رفع سن التقاعد في العراق

قامت الحكومة العراقية بتوضيح حقيقة رفع سن التقاعد فيها وقد جاء الرد كما في التالي:

تم رفع سن التقاعد لجميع الموظفين في دولة العراق وقد وصل الى 50 عام في حاله النساء بدلا من 45 عام.

تم رفع سن التقاعد في حالة الذكور ليصل الى 63 عام بدلا من 60 عام.

نفت الحكومة زيادة الرواتب للمتقاعدين وقد أكدت على صرف الرواتب في الموعد المحدد لذلك.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن رواتب المتقاعدين

حددت الحكومة العراقية عدد من الخطوات الواجب تنفيذها لكي يتم الاستعلام عن رواتب الأشخاص المتقاعدة وهم في منازلهم دون الحاجة الى الذهاب للمكاتب الحكومية وقد تمثلت هذه الخطوات في الآتي: